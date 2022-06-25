تمويل شخصي بقيمة 20 ألف ريال سعودي والموافقة فورية بدون كفيل أو ضمانات للمواطن والمقيم

تقدم شركة اليسر للمواطن والمقيم قروض فورية دون الحاجة لضمانات أو كفيل بالمملكة العربية السعودية، حيث تحرص شركة اليسر على تلبيات كافة احتياجات عملائها، وأيضا تسهل عليهم متطلبات الحصول على تمويل شخصي لتوفير مستلزمات المعيشة، ولكن هناك بعض الشروط المعلن عنها من قبل المؤسسة من أجل الاستفادة من هذا التمويل، ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم كل ما يخص التمويل المقدم من شركة اليسر.

شروط القرض المقدم من شركة اليسر

أعلنت شركة اليسر عن مجموعة من الشروط التي يلزم تطبيقها من أجل الاستفادة من هذا التمويل، وإليكم أبرز الشروط وهي كالآتي:

يتراوح عمر الشخص المتقدم للاستفادة من التمويل ما بين 22 عام إلى 60 عام، وذلك الأمر ينطبق على كافة أبناء المملكة العربية السعودية سواء المقيمين أو المواطنين.

كما يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن 5000 آلاف ريال سعودي.

يلزم أيضًا أن يكون موظف بأحد القطاعات لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مميزات التمويل المقدم من شركة اليسر

يتسم التمويل المقدم من شركة اليسر بالكثير من المميزات وهي كالآتي:

يتسم التمويل بأنه متناسب مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمكن للعملاء أن يستفيدوا من هذا التمويل دون تطبيق شرط تواجد الكفيل.

يحق للمواطن بالمملكة العربية السعودية الحصول على قرض بقيمة عشرين ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للمقيم فيحصل على قرض بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي.

كما أن القرض المصغر لا يحتاج نهائيًا إلى أي أجور وكالة.

لا يتطلب التمويل إلى تكاليف إدارية.

لا يتطلب التمويل إلى تكاليف إدارية. تتسم فترة السداد بأنها سهلة وميسرة فيمكن أن تصل إلى ثلاثة سنوات.

الأوراق اللازمة لطلب التمويل الشخصي

في حالة الاحتياج للحصول على التمويل المقدم من شركة اليسر هناك بعض المستندات، والتي يلزم تقديمها وهي كالتالي: