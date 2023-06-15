“الموارد البشرية”: 8 أسباب تؤدي لوقف معاش الضمان الاجتماعي .. تعرف على التفاصيل

الشهر الماضي تم استبعاد ما يقرب من 7300 من مستفيدي الضمان، وهذا بعد أن رأت الجهات المختصة بعدم استحقاقهم لراتب الضمان الاجتماعي، أما عن الأسباب وشرح تلك الفئات فهو ما سنحدثكم عنه بعد قليل.

مادة قانونية تمنع معاش الضمان

ذكرت المصادر الرسمية أن السبب في استبعاد هذا العدد الكبير من المستفيدين هو وجود المادة 17 التي تختص بعدة بنود تمنع معاش الضمان المطور عن المستفيد إن ثَبُت عليه توفر أحد البنود به، ويمكن للمستفيد تقديم اعتراض.

ومن خلال تلك المادة تم توضيح عدة شروط يتوجب على المستفيدين التقيد بها حتى لا يُحرموا من المعاش، وأهم تلك الشروط سعي مستفيدي الضمان للاستفادة من التدريب الذي توفره الوزارة، ومن ثم متابعة الوظائف التي تُعرض على منصات العمل الموثقة من قِبل الجهات المعنية.

8 حالات يتم فيها وقف معاش الضمان الاجتماعي

أوضح نظام الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف راتب الضمان، وتم تلخيص تلك الحالات في التالي:

إن تأكدت الوزارة من عدم صحة البيانات التي قدمها المستفيد للحصول على المعاش.

ويتم وقف المعاش أيضًا إن كان المستفيد لديه القدرة الصحية على العمل، ولكنه أهمل البحث عن وظيفة تناسب إمكانياته.

كما يتم وقفه إن تقاعس المستفيد عن خطوة تحديث بياناته، ومرور شهر كامل منذ أن وصله تحذير بوجوب تحديثه لبياناته.

وفي حالة إن خرج المؤهل عن الخطة التي وضعها نظام الضمان لتأهيله.

كما يتم وقف المعاش إن رفض المستفيد البدء في وظيفة تم ترشيحه لها من قِبل النظام.

بالإضافة إلى استبعاد كل مستفيد يعيش في ملجأ حكومي للعلاج أو للإيواء.

كما يتم وقف المعاش لكل من تنازل عن معاشه لشخص آخر.

وفي حالة وفاة الشخص المستفيد.

وقد ذكرت الوزارة بوضوح أن نظام الضمان يهدف إلى جعل المستفيدين قادرين على كسب دخل مالي من تعبهم، وبدلًا من كونهم عاطلين عن العمل يصبحوا شخص منتجين نافعين للوطن ولأنفسهم، وهو ما يتلائم بشدة مع رؤية المملكة 30.