الموارد البشرية تزف نبأ سارَّ للموظفين وتُطلق خدمة جديدة| وكيفية تحميلها

محمد فوزي

بعد إعلانها عن مواعيد وعدد ساعات عمل القطاع الخاص والقطاع العام والحكومي خلال شهر رمضان المبارك، بما لا يزيد عن 6 ساعات في اليوم، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مفاجأة سارَّ للموظفين والعاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة، بإطلاقه خدمة جديدة رائعة توفر لهم الكثير من الوقت والجهد، وتتيح لهم الحصول على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم وبالعمل في وقت قصير إلكترونيًا.

الموارد البشرية تزف نبأ سارَّ للموظفين وتُطلق خدمة جديدة| وكيفية تحميلها

الموارد تُطلق خدمة للموظفين

وأعلنت الموارد البشرية عن إتاحة البيانات الشخصية والوظيفية لموظفي القطاع العام، من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، وهو ما يوفر للموظفين من عرض 6 خِدْمَات أساسية، تتمثل في:

  • البيانات الوظيفية.
  • المؤهلات للموظف.
  • مدة خدمة الموظف.
  • السجل التاريخي.
  • الإجازات المرضية.
  • التظلمات المقدمة.
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الموارد البشرية تزف نبأ سارَّ للموظفين وتُطلق خدمة جديدة| وكيفية تحميلها 1 8/4/2022 - 2:57 ص
الموارد البشرية تزف نبأ سارَّ للموظفين وتُطلق خدمة جديدة| وكيفية تحميلها

وكيفية تحميلها

وللحصول على البيانات والمعلومات والخدمات الجديدة التي أتاحتها الوزارة للعاملين بالقطاع العام، فيتم ذلك من خلال تحميل تطبيقها للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/app/id1559882070، ثم البَدْء في تحميل وتثبيت التطبيق عبر جوالك، ومن ثم إنشاء حساب مستخدم جديد وتسجيل الدخول للحصول على الخدمات السابق ذكرها.

ومن ناحية أخرى، شددت وزارة الموارد البشرية على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، ويتم احتسابها وفق معيارين مختلفين:

  1. إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع.
  2. أما إذا اعتمد المعيار الأسبوعي 6 ساعات في اليوم، مع تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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