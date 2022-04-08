الموارد البشرية تزف نبأ سارَّ للموظفين وتُطلق خدمة جديدة| وكيفية تحميلها

بعد إعلانها عن مواعيد وعدد ساعات عمل القطاع الخاص والقطاع العام والحكومي خلال شهر رمضان المبارك، بما لا يزيد عن 6 ساعات في اليوم، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مفاجأة سارَّ للموظفين والعاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة، بإطلاقه خدمة جديدة رائعة توفر لهم الكثير من الوقت والجهد، وتتيح لهم الحصول على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم وبالعمل في وقت قصير إلكترونيًا.

الموارد تُطلق خدمة للموظفين

وأعلنت الموارد البشرية عن إتاحة البيانات الشخصية والوظيفية لموظفي القطاع العام، من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، وهو ما يوفر للموظفين من عرض 6 خِدْمَات أساسية، تتمثل في:

البيانات الوظيفية.

المؤهلات للموظف.

مدة خدمة الموظف.

السجل التاريخي.

الإجازات المرضية.

التظلمات المقدمة.

وكيفية تحميلها

وللحصول على البيانات والمعلومات والخدمات الجديدة التي أتاحتها الوزارة للعاملين بالقطاع العام، فيتم ذلك من خلال تحميل تطبيقها للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/app/id1559882070، ثم البَدْء في تحميل وتثبيت التطبيق عبر جوالك، ومن ثم إنشاء حساب مستخدم جديد وتسجيل الدخول للحصول على الخدمات السابق ذكرها.

يمكنك من خلال تطبيق #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية الحصول على الخدمة بشكل أسرع.

حمل التطبيق الآن: — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 14, 2022

ومن ناحية أخرى، شددت وزارة الموارد البشرية على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، ويتم احتسابها وفق معيارين مختلفين: