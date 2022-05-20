الموارد البشرية تزف نبأ سارًّ لهذه الفئات بصرف 15 يوم لكل سنة خدمة أو أجر شهرين

محمد أحمد

تزامنًا مع سريان قرارها لتوطين عدد من المهن الجديدة، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب التعويضات المستحقة المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية بين جهة العمل والعامل، وذلك حسب الضوابط الخاصة بها، سواء كان الإنهاء يرجع لسبب غير مشروع، أو بسبب مشروع دون التزام بمدة الإشعار، كما كشفت عن القيمة المالية التي يتم صرفها كتعويض مادي للعامل.

الموارد البشرية تزف نبأ سارًّ لهذه الفئات بصرف 15 يوم لكل سنة خدمة أو أجر شهرين
المحتويات
الموارد البشرية وتعويضات العاملين
وإن كان السبب غير مشروع
ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

الموارد البشرية وتعويضات العاملين

وأوضحت الوزارة إنه في حال إنهاء العقد بين صاحب العمل والعمل بسبب مشروع ولم يُلتزم بمدة الإشعار المقرر في التعاقد، فيتم دفع تعويض مادي للطرف المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار، مع إمكانية استخدام خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل السعودي.

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الموارد البشرية تزف نبأ سارًّ لهذه الفئات بصرف 15 يوم لكل سنة خدمة أو أجر شهرين

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وإن كان السبب غير مشروع

أما في حالة إذا تم إنهاء العقد بسبب غير مشروع ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا في هذا الشأن، فيتمثل التعويض وفق حالتين:

  1. إذا كان العقد غير محدد المدة: يتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة.
  2. إذا كان العقد محدد المدة: يتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة الباقية من العقد.
  3. في أي حال من الأحول لا يقل التعويض عن أجر شهرين.

الموارد البشرية تزف نبأ سارًّ لهذه الفئات بصرف 15 يوم لكل سنة خدمة أو أجر شهرين 1 20/5/2022 - 2:01 م

ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

هي حق أساسي من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، يقوم وفق اللوائح والعلاقة التعاقدية بدفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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2 تعليقات
  1. هدى صالح محمود سمونة يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مطلقه ابي مساعده من الامير محمد بن سلمان مبلغ 50000 الف ريال حسابي الراجحي 374608011266143

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  2. غير معروف يقول

    السلام ورحمة الله وبركاته انا مطلقه ابي مساعده من الامير محمد بن سلمان مبلغ تكفون ساعدوني ابي 50000 الف حسابي الراجحي هو 374608911266143

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