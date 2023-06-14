الموارد البشرية والتنمية تٌعلن تقديم موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 2023

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة العربية السُّعُودية تقديم توقيت صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2023 م، وسنبين فيمًا يلي موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2023م.

تقديم موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي يوم 1من كل شهر ميلادي، ولكن تم تقديم موعد الصرف لشهر يوليو القادم 2023 م ليكون يوم 26 من شهر يونيو الحالي 2023م، وذلك عوضًا عن يوم 1 يوليو القادم، حيث سيوافق هذا اليوم إجازة رسمية بالمملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

أن تكون جنسية المتقدم سُعُودية.

أن يقيم المتقدم بشكل دائم داخل حدود المملكة.

ألا يقيم المستفيد بأحدي دور الإيواء الخاصة بالحكومة.

ألا يمتلك المتقدم لعقارات أو أصول قيمتها مرتفعة.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية السُّعُودية منصة للدعم الاجتماعي، وذلك بغرض إتاحة كل الخِدْمَات الإلكترونية لمواطني المملكة المنتفعين من الضمان، ومن بين هذه الخِدْمَات إمكانية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية :