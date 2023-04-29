الموارد البشرية: غير مسموح للموظفين بتسجيل أنفسهم في “توطين”

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في “تويتر” أن تسجيل الموظفين في برنامج توطين يتم فقط من خلال المنشأة التي يعملون بها، وأشارت الوزارة إلى أنه يجب تحقق الامتثال لشروط ومعايير الأهلية المحددة مسبقًا لإكمال عملية التسجيل، كما أوضحت أن شروط حافز الاستدامة يتضمن ضرورة أن يكون المتلقي مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن في المملكة

في وقت سابق من هذا الشهر “إبريل”، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الإشرافية عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة بهدف توفير فرص عمل جديدة ومنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

شملت المهن التي تم توطينها مهن “إدارة المشاريع”، و”المشتريات”، و”المبيعات”، و”منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن”، بالإضافة إلى منافذ “أنشطة التزيين والخياطة النسائية”.

وسيتم تنفيذ القرار على مرحلتين، حيث سيشمل توطين مهن “إدارة المشاريع” مديري وأخصائيي إدارة المشاريع، وسيكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال، وعدد العاملين الذين يجب توطينهم في المنشأة التي يعمل بها هو ثلاثة عمال فأكثر، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 35% والمرحلة الثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في هذه المهن.