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“عاجل” الموارد البشرية تُوقف معاشات الضمان لأكثر من 7300 مستفيد لهذا السبب.. تعرف على التفاصيل

نجوى جابر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن كل ما يخص معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، حيث حددت الشروط اللازمة لاستحقاقه بشكل شهري وفي حالة الإخلاله بأيًا منهما يتم إيقاف صرف الدعم للمستفيدين كما توفر الوزارة طرق مختلفة للتواصل لكي تُمكن الأشخاص من التواصل معها بكل سهولة ويُسر.

الموارد البشرية تُوقف معاشات الضمان

معاش الضمان الاجتماعي

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إيقاف أكثر من 7300 مستفيد في دفعة الشهر الماضي وتترواح أعمارهم بين 18 لـ 40 عامًا نظرًا لإخلالهم بشرط من الشروط الخاصة بإستحقاق المعاش وثبوت عدم جديتهم أيضًا في التمكين ورفضهم للفرص التي تأتي لهم الوظيفية من قبل صندوق الموارد البشرية هدف.

الموارد البشرية تُوقف معاشات الضمان

حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة 17 في نظام الضمان على توقف الضمان للمستفيد إذا ثبت أنه قادر على العمل ولكن لا يبحث عنها، أو في حال عدم تقدمه لأي منصة من منصات التوظيف المتعمدة من قبل الوزارة وما في حُكمها أو في حال عدم قبوله لعروض العمل والتدريب المناسبة، والجدير بالذكر أن الوزارة تسعى بشكل مستمر في تحقيق الاستقلال المالي للأشخاص فهي تدعو القادرين على العمل.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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