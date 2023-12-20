الموارد البشرية تُنظم ورشة للتدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية

شارك الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة امس، بورشة عمل ” التدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية “، والتي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، في فندق قصر أبها.

صورة من فعاليات ورشة للتدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

الشهراني: هذه الورشة ليست الأولى

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة هادي بن عايض الشهراني خلال الحفل أن ورشة العمل جاءت في إطار سلسلة ورش عمل أقامتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لتمكين مستفيدي المنصة من القطاعات الثلاثة من تفعيل دورهم على المنصة والإسهام في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية في رؤية السعودية 2030.

وأكد الشهراني أن المنصة تسعى لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية، ومساعدة الشركات في تقديم أدوار داعمة لممكنات ذات أثر على التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، فيما تهدف المنصة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات مستدامة، وتنظيم وتوجيه إسهامات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية، بجانب تسليط الضوء على المشاريع الرائدة في المسؤولية الاجتماعية وخلق نماذج يحتذى بها في مجتمع قطاع الأعمال، ورفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة لقياس أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأضاف الشهراني أن لكل قطاع دور مختلف وتكاملي مع غيره من القطاعات الثلاثة ، حيث يتجسد دور القطاع العام في تحديد الأولويات التنموية وتقديم المحفزات، ودور القطاع الخاص في تبني وتنفيذ البرامج والمبادرات ذات الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأما دور القطاع غير الربحي هو تطوير المبادرات والمشاريع التنموية وتنفيذها كوسيط للوصول إلى المستفيد النهائي.

عرض مرئي لخدمات المنصة

بعد هذا تابع الأمير تركي بن طلال والحضور عرضاً مرئياً عن خدمات المنصة ، ثم شارك سموه في مراسم توقيع اتفاقيتين بين فرع وزارة المواد البشرية مع شركة أسمنت الجنوبية وشركة BAE systems .

وتناول مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية الدكتور مبارك البقمي، مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهداف المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وربطها بالإستراتيجية ومستهدفات رؤية السعودية 2030، ومحاور رحلة الوزارة في المسؤولية ‏الاجتماعية.

وانطلقت فعاليات الورشة التي تضمنت آلية التسجيل وتبني الفرص التنموية على المنصة الوطنية ‏للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ، وبرنامج تصنيف الشركات ، بالإضافة إلى ‏آلية التسجيل وطرح الفرص التنموية على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ‏للقطاع غير الربحي.