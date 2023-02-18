الموارد البشرية تُقرر صرف إعانة مالية من 1100 الى 5000 ريال في السعودية لهذه الفئات بالمملكة

لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل صرف مساعدة مالية تصل إلى 5000 ريال، والتي تعتبر منحة من المملكة لفئات محددة من المواطنين، بعدما تعرضت البلاد لحالة من حالات التذبذب الاقتصادي نتيجة لوجود بعض الركود الاقتصادي على مستوى العالم أجمع، ومنها وجدنا أنه من الضروري أن نوضح جميع المستفيدين من هذا الدعم، وقيمة الدعم الواجب معرفتها لذلك تابعوا معنا هذه المقالة.

صرف إعانة مالية من 1100 الى 5000 ريال في السعودية

لقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية أن يتم صرف مساعدة مالية من 1100 إلى 5000 ريال للأسر المصنفة ضمن ذوي الدخل المنخفض والأسر المندرجة تحت خط الفقر، على أن يكون إضافة هذه الأموال نابعة من رغبة الحكومة السعودية أن تساعد أبنائها على أن يحيوا حياة كريمة، وأن يكونوا قادرين على سد احتياجات أسرهم.

علما بأن بدء صرف هذه الإعانة في اليوم الأول من شهر فبراير على أن تكون زيادات رواتب الضمان الاجتماعي مصنفة على هذا النحو التالي:

قيمة المعاش لكل فرد سوف يتم زيادتها بواقع 96%.

زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بواقع 550 ريال.

أما قيمة المعاش لكل فرد داخل الأسرة فإنها وصلت إلى 20%.

لكل فرد مستقل داخل الأسرة الواحدة سوف يتم زيادتها بما يقرب من 100 ريال.

ما هي قيمة معاش الضمان الاجتماعي في السعودية؟

إذا رغبت في معرفة تقسيم صرف إعانة مالية من 1100 إلى 5000 ريال فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت التقسيم تبعا لما تراه مناسبا من حيث تقديم الدعم المنتظر من الحكومة لجميع المواطنين الأحق بالدعم، على أن تكون قيمة معاش الضمان الاجتماعي السعودي كالتالي:

الأسرة التي عددها فردين سوف يحصلوا على 1,285 ريال. على أن يحصل كل موظف على مبلغ 1,000 ريال. أما الأسرة التي عددها 3 أفراد، سوف يحصلون على 1,855 ريال. على أن تكون قيمة المعاش الخاصة بالأسرة بها 4 أفراد ما يقرب من 2,140 ريال. وأخيرًا الأسرة المكونة من 11 فرد يصل مبلغ الدعم الخاص بها إلى ما يقرب من 5,000 ريال.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص الإعانة المقدمة لمساعدة أبناء المملكة العربية على أن يحيوا حياة مرفهة.