الموارد البشرية تُطلق خدمة جديدة للعمالة المنزلية بالتعاون مع منصة مساند

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” كخطوة لضمان حقوق الأطراف في العلاقات العمالية، فهذه الخطوة تتيح لأصحاب العمل التأمين للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة عبر منصة مساند.

شعار وزارة الموارد البشرية السعودية وشعار المنصة التابعة لها "مساند" _ منصة إكس

خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

أعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2024 سيتم تضمين خدمة التأمين ضمن إجراءات عقود استقدام العمالة المنزلية للسنتين الأولى مما يتيح لصاحب العمل اختيار التأمين بعد انتهاء هذه الفترة، من الجدير بالذكر أن هذه الخدمة متاحة حاليًا لعملاء منصة مساند حيث تم إطلاقها بالفعل لعملائها منذ بداية عام 2023، فقد بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من هذه الخدمة أكثر من 175 ألف عميل، وقد لاقت هذه الخدمة تفاعلاً وردود فعل إيجابية من قبل العملاء وأطراف العلاقات التعاقدية.

توفر خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تعويضًا لصاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات التي تبدأ من تاريخ بدء العامل المنزلي في العمل، كما أنها تُسهم في تحقيق العديد من المزايا لصاحب العمل حيث تشمل تعويضه عن نفقات استقدام العامل في حالات:

التغيب.

الهروب.

الوفاة.

عدم قدرة العامل على أداء عمله بسبب أمراض مزمنة تعيقه.

تغطية مصاريف إعادة الجثمان والممتلكات الشخصية في حال وفاته.

حماية حقوق العامل المنزلي

كذلك فإن هذه الخدمة تحمي حقوق العامل المنزلي حيث تُعوِّض العامل في حالة العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث معين، وتوفر تعويضًا في حال عدم احترام صاحب العمل لالتزاماته المالية تجاه العامل سواء بسبب وفاته أو عجزه الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم.

كما تأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية كجزء من جهود الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، فقد تم إطلاق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية من قبل الوزارة؛ بهدف حفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، كما أن برنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد يلزم الطرفين في العقد حيث يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات لكل من العامل وصاحب العمل.

على ذلك تم وضع سقف أعلى لعدد العمالة المنزلية التي يمكن استقدامها من عدة دول في إطار تطوير هذا القطاع، وقد تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات المشتركة والتعاونيات لتعزيز حماية حقوق العمالة المنزلية وتحسين شروط العمل والعقود المتعلقة بهم.

على ذلك تم وضع سقف أعلى لعدد العمالة المنزلية التي يمكن استقدامها من عدة دول في إطار تطوير هذا القطاع، وقد تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات المشتركة والتعاونيات لتعزيز حماية حقوق العمالة المنزلية وتحسين شروط العمل والعقود المتعلقة بهم.

من الجدير بالذكر أن الخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة تتزامن مع التزامها الدائم بتعزيز الحماية والدعم لحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل؛ بهدف تحسين بيئة العمل وضمان تطبيق المعايير العادلة والمنصفة في هذا القطاع.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنصة “مساند” كجزء من جهودها في تطوير قطاع الاستقدام في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر هذه المنصة مبادرة متعددة الخدمات تهدف إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستقدام وتقديم الدعم في مختلف جوانبها.

كذلك فإن منصة “مساند” توفر مجموعة شاملة من الخدمات لتسهيل رحلة الاستقدام بما في ذلك حلول للشكاوى والنزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة؛ وذلك بهدف ضمان حقوقهم وتسهيل عمليات التعاقد بينهم.

كما يقدم النظام الخدمات بشكل شامل بما في ذلك توفير المعلومات والإرشادات الضرورية للأطراف المعنية بعملية الاستقدام، وتوفير وسائل لحل المشاكل أو النزاعات التي قد تنشأ خلال هذه العملية، فوزارة الموارد البشرية تسعى إلى توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة تحمي حقوق جميع الأطراف المتورطة في عمليات الاستقدام والعمل المنزلي من خلال هذه الجهود والخدمات المقدمة عبر منصة “مساند”.

تعرّف على خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.#استقدامك_اضمن pic.twitter.com/4qsYfoheFS — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 25, 2023