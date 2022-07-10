الموارد البشرية توضح موعد وقف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية منذ فترة عن مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لكي يستطيع عدد أكبر من مواطني المملكة العربية السعودية الحصول على الدعم من البرنامج، حيث يُعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين، ويمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاستفسارات والشكاوى عن طريق رقم الضمان الاجتماعي المجاني، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نوفر لكم تفاصيل كيفية تقديم الضمان الاجتماعي، كما سنوضح لكم الموعد النهائي للتسجيل في الضمان الاجتماعي.

تقديم الضمان الاجتماعي

كما ذكرنا في المقدمة أن برنامج الضمان الاجتماعي هو أحد أقوى البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن الفقراء ومتوسطي الدخل لتحسين من وضعهم الاجتماعي، وهذا عن طريق صرف رواتب شهرية لهم يحصلون عليها بعد أن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم، وهذا ينطبق بتطبيق شروط الضمان الاجتماعي، لذلك إذا تود التسجيل في الضمان الاجتماعي عليك أولا الاطلاع على شروط ثم قم بالتقديم في البرنامج من خلال الخطوات التي سنوضحها في الفقرة التالية.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

لكي تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على الدعم علي اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول إلى البوابة الرسمية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتوفرة في منتصف الصفحة، واختر منها إنشاء حساب جديد.

وإذا لديك حساب مسبق قم بتسجيل دخولك إليه.

وبعد الدخول إلى حسابك الشخصي قم بالضغط على حماية المعاشات.

ثم قم بالضغط على مكتب الضمان.

وسوف تظهر لك صفحة تحتوي على بعض الخانات الفارغة التي عليك أن تملأها بالبيانات الخاصة بك بشكل دقيق.

وأخيرا قم بقراءة الشروط والأحكام ووافق عليها، ثم اضغط على إرسال.

موعد غلق التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه من المقرر أن يتم قفل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في يوم 5/4/1444 هـ والموافق 30 أكتوبر 2022، وحتى ذلك الوقت يمكنك التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وبدون أي مشاكل، ولكن مع ذلك الموعد سوف يتم غلق التسجيل في الضمان الاجتماعي لفترة طويلة ولا نعلم متى سوف يعود للتسجيل مرة أخرى.