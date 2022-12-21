الموارد البشرية توضح متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023

ينتظر جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور موعد نزول الدعم المالي المقدم من برنامج الضمان المطور لشهر يناير 2023، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج المقدمة من الحكومة في المملكة العربية السعودية التابع لوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتساءل الكثير عن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023، فيما يلي كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور ومتى ينزل لشهر يناير 2023، ويعتبر موعد نزول الضمان الاجتماعي هو الأول من شهر يناير يوم الأحد والذي يوافق 8 جمادي الآخر لعام 1444، ويعتبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور ثابت في الأول من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية فيتم تغيير يوم الصرف ليوم قبله أو يوم بعده.

الراتب الإضافي لدعم الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف رواتب إضافية لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور وهو ما يتعلق بالدفعات المرتجعة فقط، حيث أن الدفعات المرتجعة تكون للأشخاص الذين قدموا اعتراض على الضمان الاجتماعي وتم قبول هذا الاعتراض، فيتم صرف لهم دفعات مرتجعة بداية من تاريخ قبول الاعتراض، كما شددت وزارة الموارد بضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين لعدم انقطاع صرف الضمان الاجتماعي لهم.

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي وهي كالآتي: