«الموارد البشرية» تكشف آلية احتساب التعويضات عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية احتساب التعويضات المستحقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل، وذلك سواء كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة دون التزام بمدة الإشعار، وأوضحت التنمية البشرية، أنه في حالة إنهاء العقد بسبب أسباب مشروعة، مع عدم الإلتزام بمدة الإشعار، فإنه يكون على جهة العمل دفع تعويض مادي للطرف المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.

وفي حالة إنهاء العقد وفقا لأسباب غير مشروعة، فإنه في حالة عدم تضمن العقد تعويضاً محدداً وغير محدد المدة، فإنه يتم دفع تعويض مادي، ويتم تقديره بأجر خمسة عشر (15) يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، لكن في حالة كان العقد محدد المدة، فإنه يتم دفع تعويض مادي يتم تقديره بأجر العامل خلال المدة الباقية من العقد.

ونوهت الموارد البشرية أنه في جميع الحالات، لا يقل قيمة التعويض الذي يتم احتسابه عن أجر شهرين كاملين.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

وعبر موقعها الرسمي، توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة»، وذلك لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيف يتم احتسابها بحسب قواعد وقوانين العمل في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من حقوق العامل على جهة العمل في حالة انتهاء العلاقة بينهما، وأوجب التشريع السعودي على صاحب العمل أن يوفيها للعامل عند انتهاء عقد العامل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.

يمكن من خلال الربط، الدخول إلى الخدمة، واحتساب قيمة المكافأة الخاصة التي يجب على جهة العمل إعطاؤها.