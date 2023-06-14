“الموارد البشرية” تقرر وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد.. تعرف على السبب

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وقف صرف المعاش لأكثر من 7300 شخص من المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وجعل البعض يتساءل عن السبب.

سبب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

نشرت وزارة الموارد البشرية تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، أوضحت من خلالها سبب وقف صرف المعاش لأكثر من 7300 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، وحرمانهم من دفعة الشهر الماضي.

وأوضحت أن السبب هو مخالفة هؤلاء الأشخاص لشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وثبوت عدم جديتهم في التمكين، بالإضافة إلى رفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وجاء هذا القرار تنفيذا للفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر من نظام معاش الضمان الاجتماعي، والتي توصي بوقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد -القادر على العمل- لا يبحث عن عمل؛ أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

ويأتي هذا القرار ليؤكد أن وزارة الموارد البشرية ترغب في وصول معاش الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، لأن هدفها هو التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل وليس منح معاشات لأشخاص لا يبحثون عن عمل.