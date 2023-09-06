الموارد البشرية تعلن موعد صرف الضمان الاجتماعي وشروطه والفئات المستحقه له وخطوات التسجيل

الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرف شهرياً للمستحقين من أموال الزكاة وذلك بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً من الفقراء والمستحقين للزكاة، حيث يتم إيداع المبلغ الشهري في الحسابات البنكية للمستفيدين كل شهر، ويتم صرف هذا المبلغ باستخدام بطاقات الفيزا الخاصة بهم، وأيضاً عبر ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي- مصدر الصورة الموقعالالكتروني لوزارة للموارد البشرية

موعد صرف المعاش الضماني:-

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنها تقوم وبشكل شهر إيداع مبلغ الدعم المالي للمستفيدين من المعاش الضماني وذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي:-

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

يقوم المتقدم بالتسجيل في المنصة.

يقوم بالدخول على الملف الموحد وإتباع باقي الخطوات الأتية:-

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش الضماني، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على المعاش الضماني سعودي الجنسية.

ألا يزيد دخله عن الحد المانع للحصول على الضمان.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة.

أن يكون لديه سجل مدني.

ألا يكون ممتلك لأي أصول ذات قيمة عالية.

ألا يكون المتقدم مسجوناً.

ألا يكون مقيم في أي دار علاجية أو إيوائية.

ماهي الفئات التي تستحق التسجيل في الضمان الاجتماعي؟