عاجل| الموارد البشرية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي.. وعدد أيامها

أيام قليلة ويستقبل الشعب السعودي الذكرى الواحدة والتسعين لليوم الوطني، الذي استطاع فيه الملك عبدالعزيز من تأسيس المملكة العربية السعودية، بعد توحيد نجد والحجاز، ليصبح من بعدها يومًا فارقًا في تاريخ المملكة، تُقام فيه الاحتفالات والمهرجانات، وتُستقبل فيه الوفود العربية والدولية للتهنئة، كما تقيم فيه المولات والمحلات والشركات عروضها التخفيضية الكبيرة على جميع السلع والمنتجات، وتكتسي الشوارع باللون الأخضر، ويتم احتسابه يوم عطلة رسمية.

الموارد البشرة وإجازة اليوم الوطني

هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عطلة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، لتكون يوم الخميس بعد القادم، الموافق 16 صفر 1443هجريًا، الموافق 23 سبتمبر 2021 ميلاديًا، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض المؤسسات عن منح العاملين فيها إجازة وصلت لـ 3 أيام بمناسبة تلك الذكرى، لتكون أيام الخميس والجمعة والسبت.

الإجازة تصل لـ 3 أيام

وبعد إعلان الموارد الشرية اعتبار يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 م، عطلة رسمية لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ووفقا للفقرة ب من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية لها، سوف يحصل العديد من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص على 3 أيام إجازة، نظرًا لأن يومي الجمعة والسبت يومي عطلة أسبوعية في الكثير من الوزارات، بجانب يوم الإجازة الرسمية “الخميس”.

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وإقامة عدد من الحفلات والمهرجانات

هذا وقد استعدت هيئة الترفيه السعودية، لإحياء ذكرى اليوم الوطني الـ 91، من خلال عدد من الحفلات والمهرجانات الفنية والترفيهية، بمشاركة عدد من نجوم الفن العربي والسعودي، وسط إجراءات احترازية مشددة من وباء كورونا المستجد، بينما سيتم تنظيم عدد من المسابقات الرياضية.