الموارد البشرية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة التجريبية من منصة جدارات للتوظيف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم عن إطلاق المرحلة الثالثة من منصة “جدارات” الوطنية للتوظيف، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وكالة الأخبار السعودية واس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وذلك لإتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية على المنصة، ونشر الوظائف الشاغرة وتقديم طلبات التوظيف.

يهدف هذا الإطلاق لمنصة جدارات إلى تحسين آلية الإعلان عن الوظائف في جميع القطاعات وتسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى تلك الفرص الوظيفية، وأوضح الصندوق في بيانه أن المنصة تتيح للجهات والمنشآت إنشاء ملفات تعريفية وعرض قائمة بالوظائف الشاغرة، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة المقابلات الشخصية، وتقديم العروض الوظيفية، وإكمال جميع أنشطة التوظيف.

كما توفر المنصة توافقًا رقميًا شاملاً وفعالًا، مع معايير دقة وشفافية عالية في إيجاد فرص العمل والتواصل مع المستفيدين، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة “جدارات” في أكتوبر 2022، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها.

إطلاق منصة جدارات- المصدر: واس عبر إكس

إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".https://t.co/Bh6uQbDub3#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/gHkmVOHR8H — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) December 3, 2023



وتهدف منصة جدارات إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وتسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص الوظيفية، كما تهدف المرحلة الثانية التي انطلقت في مايو 2023 إلى تحسين آلية عرض الوظائف وتسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى فرص العمل في منشآت القطاع الخاص السعودي.