 الموارد البشرية تطلق مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة “أجير”، مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.

حراس الأمن السعوديين

وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4,500 ريال.

ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة توطين مهنة حراسة الأمن في المنشآت، وتحسين بيئة العمل للسعوديين العاملين في هذه المهنة، ورفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.

سوق العمل السعودي

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته، ومنها نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.