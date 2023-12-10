الموارد البشرية تصدر قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لجدول المخالفات والعقوبات في قانون العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر لعام 2023، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لجدول المخالفات والعقوبات في قانون العمل، وذلك لدعم ومساعدة شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستقرار، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

تعديل مخالفات قانون العمل- المصدر: وزارة الموارد البشرية عبر إكس

وأكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هذا القرار الوزاري يأتي ضمن سعي الوزارة المستمر في تنظيم سوق العمل، ودعم واستقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

تعرّف على أبرز تعديلات جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل. pic.twitter.com/vRU6568otv — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 10, 2023

وأوضح الحقيل أن هذه التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك على حسب قيمة المنشأة والتي تعتمد عدد العاملين الموجودين بها، وتم التقسيم إلى ثلاث فئات هي “أ، ب، ج” حيث أن “الفئة أ ” تشمل المنشآت التي بها أكثر50 عاملاً فأعلى، و”الفئة ب” تشمل المنشآت التي بها أعداد عمال من 21 إلى 49 عاملاً، و”الفئة ج” تشمل المنشآت التي بها أقل من 20 عامل.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية من هذه التعديلات تحسين بيئة العمل من خلال ملائمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص، وزيادة نموها واستقرارها.