الموارد البشرية تزف خبر سار للمواطنين .. اليوم يبدأ توطين هذه المهن

أعلنت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء سريان توطين مجموعة من المهن ، هذا القرار الذي كان من المخطط أن يبدأ من اليوم الأحد 11 / 6 /1445هـ الموافق 24 ديسمبر 2023، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة السماح التي تم تحديدها من قبل.

المهن التي سيجري عليها التوطين

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار على مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، لتكون بذلك نسبة المشاركة السعودية فيها كما حدد القرار، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، وتحقيق أهم أهداف المملكة في توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق.

سيتم تنفيذ ومتابعة القرار من جانب الجهات الإشرافية، والتي ستتحقق من نسب التنفيذ المقررة والتي ستكون على النحو التالي:

مهن المشتريات

وهذه المهن تشمل كل من، مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، وستكون نسبة التوطين بها 50%.

مهن المبيعات

وتضم هذه المهن وظائف مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات، وسيكون نسبة التوطين بها 15%.

مهن إدارة المشاريع

وتضم هذه المهن وظائف مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال، ومن المخطط أن تكون نسبة التوطين بها 35%.

هذا وقد أكدت الموارد البشرية أنها ستقدم لمنشآت القطاع الخاص، مجموعة من المحفزات والدعم والمساندة، والتي ستساهم في تنفيذ المطلوب على النحو المرضي للجميع، وتتمثل هذه المحفزات في: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

كما ستتيح الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكذلك الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وتهيب الوزارة بالجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين، كما أصدرت دليلاً إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها.