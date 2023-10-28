“الموارد البشرية” تدشن الملتقى الأول للمهارات والتدريب بالحدود الشمالية

تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في منطقة الحدود الشمالية ” يوم الثلاثاء القادم، والذي يشمل مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تستهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية _ مصدر الصورة: صحيفة المناطق السعودية

وجاء هذا الملتقى في ظل سلسلة ملتقيات للمهارات والتدريب بالمناطق، والمنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، حيث يشمل ورش عمل متنوعة تتعلق بمجالات التدريب والمهارات، وكذلك مبادرات متنوعة مقدمة من الأكاديميات والمعاهد لتقديم الفرص التدريبية، وتوفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء وبنات الوطن.

ويعتبر ملتقى المهارات والتدريب بمنطقة الحدود الشمالية هو الأول ضمن جولة مستمرة في عدة مدن تنطلق من مدينة عرعر، يليها مدينة الخبر، وجدة، ونجران.