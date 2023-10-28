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“الموارد البشرية” تدشن الملتقى الأول للمهارات والتدريب بالحدود الشمالية

آياتي خيري

تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في منطقة الحدود الشمالية ” يوم الثلاثاء القادم، والذي يشمل مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تستهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية _ مصدر الصورة: صحيفة المناطق السعودية

وجاء هذا الملتقى في ظل سلسلة ملتقيات للمهارات والتدريب بالمناطق، والمنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، حيث يشمل ورش عمل متنوعة تتعلق بمجالات التدريب والمهارات، وكذلك مبادرات متنوعة مقدمة من الأكاديميات والمعاهد لتقديم الفرص التدريبية، وتوفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء وبنات الوطن.

ويعتبر ملتقى المهارات والتدريب بمنطقة الحدود الشمالية هو الأول ضمن جولة مستمرة في عدة مدن تنطلق من مدينة عرعر، يليها مدينة الخبر، وجدة، ونجران.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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