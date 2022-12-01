الموارد البشرية تجيب: هل إضافة التابعين الموظفين إجباري في الضمان المطور؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الساعات الأخيرة عن بدء إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر ديسمبر 2022 في البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، منها الراجحي والعربي، ولكن لم يتم صرفها الآن حتى حلول الموعد المحدد المترقب، وهو يوم الخميس 01 ديسمبر، وتتوارد الأسئلة على الصفحة الخاصة بالوزارة مع اقتراب مواعيد صرف المعاش، ومنها هل إضافة التابعين أمر إجباري في الضمان المطور، ومتى يضاف أو يحذف تابع حسب ما جاء في دليل التابعين الذي وضعته الوزارة، سنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

هل إضافة التابعين الموظفين إجباري في الضمان

إن نظام الضمان الاجتماعي المطور يحقق التكافل الهام، فهو موجه إلى الأفراد والأسر المحتاجة التي لا تستطيع توفير كل المتطلبات الأساسية

كما أن الضمان يعتبر الأسرة وحدة كاملة بالنسبة للمستفيد الرئيسي وعائلته

يضاف التابعين الذين يقيمون في منزل واحد، أما الفرد المستقل فيقيم في منزل لوحده

من اجل إثبات الاستقلالية يجب على المستفيدين تقديم الأوراق الثبوتية الضرورية.

طريقة إضافة تابع في الضمان المطور

يمكن إضافة تابع في الضمان المطور من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية على الإنترنت واتباع هذه الخطوات البسيطة:

الذهاب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية على الإنترنت يقوم المستخدم بالدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور يتعين عليه الولوج إلى الخدمة ثم استعراض التابعين ويختار إضافة تابع عليه أن ينقر على زر التعديل من الخيارات المتاحة أمامهن ثم يضيف تابع وستظهر له الصفحة الخاصة بالبيانات يتعين عليه كتابة كل المعلومات الشخصية المطلوبة، ينقر على التالي وبعدها يرفع كل المستندات المطلوبة ستعرض له صفحة جديدة تتضمن رسالة تمت الإضافة بنجاح أخيرا ينقر على زر الحفظ ثم يقوم بالتأكيد.

كيف أحذف تابع من الضمان

إن تغيرت الحالة الخاصة بالتابع يمكن حذفه من القائمة، وهذا في حال تزوجت الفتاة أو حصل التابع على وظيفة، من أجل الحذف يدخل المستفيد إلى حسابه الشخصي من خلال إضافة رقم الهوية الوطنية مع كلمة المرور ويختار الخدمات الإلكترونية ثم إدارة التابعين، يختار التابع وينقر على زر تعديل ثم يحذف التابع.