الموارد البشرية تبشر مقدمي الشكاوى مع نزول دفعات شهر ديسمبر 2022

العديد من المواطنين السعوديين الذين ظهرت لهم أثناء الاستعلام ملاحظة غير مؤهل قاموا بتقديم الشكاوى من أجل إعادة دراسة الطلبات الخاصة بهم من طرف المسؤولين القائمين على برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أمر هام بخصوص نزول دفعات الشهر الأخير من سنة 2023، وكل من يريدون الحصول على دعم برنامج الضمان قاموا بتقديم طلباتهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لتقوم الجهات المعنية بدراسة طلباتهم ثم يتم الإعلان عن نتائج الأهلية بعد ذلك ويصرف الدعم للمؤهلين قبل يومين أو يوم واحد في حسابات المستفيدين.

خبر سار لمقدمي شكاوى الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خبر سار يهم الأشخاص الذين قدموا شكاوى الضمان الاجتماعي بعد إعلان نتائج الأهلية، وقد نوهت إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين تم قبول شكاويهم التي قدموها بعد أن ظهر لهم في النتائج بأنهم غير مؤهلين ستنزل لهم الرواتب بأثر رجعي كتعويض عن الشهور التي لم يصرف لهم فيها الدعم.

علاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه في حال انتهت اللجان المختصة من عملها وتمت دراسة الاعتراض ستعرض النتائج مباشرة، وبما أن القبول نهائي سيدرج اسم المواطن ويوضع في قائمة الأسر المؤهلين الذين يعلن عنهم كل شهر ثم سيتم صرف المعاش لهم.

طريقة إضافة تابع للمستفيد الرئيسي

أكدت الوزارة بأن المتقدمين يمكنهم إضافة تابع من خلال القيام بعملية تعديل على الملف الموحد الخاص بالعائل المستفيد، ويكون هذا من خلال اتباع ما يلي: