الموارد البشرية بالمملكة توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد والسبب

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد في دفعة شهر مايو الماضي وقد تراوحت أعمار هؤلاء ما بين 18 و40 عاما، وذلك لأنهم قد أخلوا بشرط هام من شروط صرف المعاش وهو ثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم لفرص العمل والتوظيف التي قد قُدمت لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وكما نصت الفقرة الخامسة من المادة الـ17 في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش، إذا ثبت لوزارة التنمية البشرية أن المستفيد القادر على العمل لا يقوم بالبحث عن عمل أو لم يحاول التقدم إلى منصات التوظيف التي تعتمدها الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

ومن جانبها فتسعى “الموارد البشرية” من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى أن تُمكن المستفيدين وتساعدهم في تحقيق الاستقلال المالي وأن يتحولوا إلى أشخاص منتجين وذلك، من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المتنوعة، وهذا بما يناسب رؤية المملكة سنة 2030، حيث تدعو التنمية البشرية جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى أن يتجاوبوا مع الفرص التي تُتاح لهم من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف التي تقدمها لهم الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية التي يتم توفيرها من خلال منصات التوظيف المعتمدة وذلك لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم.