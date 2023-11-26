الموارد البشرية بالمملكة تكشف عن أخبار هامة بخصوص تحويلات أجور العاملين

قام وكيل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حق العمال المسجلين في منصة قوى في استخدام المستندات الخاصة بهم والمتاحة على المنصة، وذلك من أجل إثبات حقوقهم في جميع الإجراءات القضائية بعدما تم رقمنة مثل هذه الإجراءات مع إتاحة إمكانية عقد جلسات المحكمة عن بعد، أصبحت هذه القضايا أبسط وأقل تعقيدا، ويتم استكمالها عن طريق منصة ناجز من خلال نظام رقمي متكامل.

مصدر الصورة: لحظات نيوز

تحويلات أجور العاملين

أعلن نائب وزير الموارد البشرية بالسعودية عن تصريح هام وهو أنه تم إتاحة منصة قوى من أجل توثيق عقود عمل الموظفين كأنها وثائق تنفيذية لإقرار الأحكام، وهذا الأمر الذي يجعل الموظفون لا يحتاجون إلى رفع دعوى قضائية في حالة عدم دفع أصحاب العمل رواتبهم، كما تعمل الأنظمة التقنية على التعرف التلقائي على مشكلة العامل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

منصة قوى

يعتبر الهدف الأساسي من منصة قوى هو تقديم كافة الخدمات الخاصة بنظام العمل بصيغة رقمية، مما يؤدي إلى تقوية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من “صاحب العمل، والموظف”، والذي بالتبعية يؤدي إلى زيادة استقرار سوق العمل، إلى جانب زيادة جذب العمالة إلى المملكة.

فائدة شهادة الخدمة للموظفين

قامت وزارة العمل مؤخراً بإطلاق ميزة شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وذلك عن طريق منصة قوى، ومن فوائد هذه الشهادة ما يلي:

تعتبر دليل على توظيف العامل داخل الهيئة، كما تفيد الكثير من الموظفين عند انتقالهم من هيئة إلى هيئة أخرى.

كما تعتبر سجل رسمي يمكنك تقديمه إلى كافة الجهات المختصة لإثبات تاريخ الموظف العملي.

وبإمكانك أيضاً إضافتها إلى السيرة الذاتية للموظف.

أهداف المنصة

تقوم منصة قوى بتقديم الكثير من الخدمات للعاملين في القطاع الخاص، والتي تهدف دائما الى تحقيق الأهداف المرجوة منها، ومن هذه الأهداف ما يلي: