الموارد البشرية السعودية توضح المهن التي يشملها قرار إلغاء نظام الكفيل

في إطار سعي المملكة العربية السعودية الدائم لجذب الكفاءات المهنية، فإن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر قرارًا بإلغاء نظام الكفيل لبعض المهن، وذلك بهدف تعزيز حقوق العمال الوافدين، ومنحهم مرونة أكبر في تنقلاتهم الوظيفية، وذلك ضمن السعي لتحقيق إصلاحات شاملة في سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فما هي المهن المشمولة بقرار إلغاء نظام الكفيل؟

يشمل قرار الموارد البشرية بإلغاء نظام الكفيل المهن التالية:

السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا في المؤسسات المختلفة.

مهنة المهندس المشرف والعاملين في البناء.

وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي، خاصة للمتخصصين في التعامل مع المعدات المعقدة.

مديري الحسابات المسؤولين عن العمليات المالية، إدارة الميزانيات، والتقارير المالية.

المهن المتعلقة بقطاع البناء والمقاولات.

الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات الطبية.

تقديم بيئة عمل مرنة تتماشى مع المعايير العالمية.

جذب الكفاءات المهنية وذلك من خلال تسهيل استقطاب أفضل المهارات من مختلف الدول.

منح الوافدين حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم دون قيود.

دعم حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.

شروط العمل بدون كفيل

تشمل شروط العمل بدون كفيل التي يجب استيفائها للاستفادة من قرار إلغاء نظام الكفيل ما يلي: