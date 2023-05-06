المنتخب السعودي يحصد جائزتين دوليتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، جائزتين دوليتين وذلك في أولمبياد مندليف للكيمياء لعام 2023، في الدورة السابعة والخمسين التي تم إقامتها في كازاخستان في الفترة من نهاية شهر أبريل إلى يوم السابع من شهر مايو الحالي.

من جانبها فقد رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 21 جائزة؛ من بينها 16 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية، وكان هذا بمشاركة 116 طالباً وطالبة من حوالي21 دولة.

أسماء الفائزين بالميداليات البرونزية

وقد مثـل المملكة العربية السعودية خلال هذه النسخة الحالية من أولمبياد مندليف للكيمياء، فريق مكون من سبعة طلاب من إدارات تعليمية مختلفة، حيث فاز الطالب محمد الهدلق، الصف الثالث الثانوي التابع لإدارة تعليم الرياض، والذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، بميدالية برونزية، كما حقق الطالب علي صلاح آل موسى، الصف الثالث الثانوي التابع لإدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، ميدالية برونزية أيضاً.

من ناحية أخرى فقد تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد أن مروا بمجموعة من الملتقيات في خلال عامين، وتتم التصفيات والترشيح للملتقى الذي يليه، ثم يقومون بالانتقال بعدها للتدريب المكثف مرة واحدة كل سنة، حيث تلقى أعضاء المنتخب السعودي للكيمياء 19385 ساعة تدريبية وكان ذلك في مؤسسة “موهبة”، وذلك بالاشتراك مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وكان التدريب على يد خبراء دوليين، ويتم اختيار الطلاب بحسب أدائهم في فترة التدريب وذلك ليتمكنوا من المشاركة في المسابقات الدولية.