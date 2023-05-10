قرار عاجل من المملكة بشأن بعثتها الدبلوماسية في سوريا

أصدرت منذ قليل وزارة الخارجية السعودية بيان هام بشأن بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية، حيث أكدت من خلال البيان الصادر عنها على روابط الأخوة بين الشعبين، وحرصاً من المملكة العربية السعودية على الإسهام وتطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وأشارت الخارجية إلى القرار الصادر بالاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، والذي تم انعقاده في جمهورية مصر العربية بتاريخ 7-5-2023 القاضي باستئناف مشاركة وفود الجهورية العربية السورية في اجتماعات جميع المنظمات والأجهزة التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت وزارة الخارجية السعودية على استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية، وذلك وفق المواثيق والأعراف الدولية، وانطلاقاً من روابط الأخوة بين الشعب السعودي والشعب السوري.

وجاء نص البيان كما يلي:

انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ الموافق 7 / 5 / 2023م، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

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المملكة العربية السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/uBtuuDxm3f — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 9, 2023

تحاول المملكة خلال هذه الفترة التواصل مع جميع الدول العربية من خلال بعثتها الدبلوماسية، وتذليل العقبات التي تواجه الدولتين، مما يزيد من حجم التعاون بين الدولتين في جميع المجالات.