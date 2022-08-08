المملكة على موعد مع الاقتصاد التريليوني

المملكة العربية السعودية تستعد من أجل الانضمام إلى قائمة الدول التي تبلغ قيمة اقتصادها تريليون دولار فأكثر خلال هذا العام؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الاقتصاد السعودي لنسبة نمو تصل ل 7.6% خلال هذا العام، وبهذا يصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة لحوالي 1040 مليار دولار.

المملكة تتخطى حاجز التريليون دولار

توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يبلغ الاقتصاد السعودي نسبة أعلى من التي أعلنها النقد الدولي، فيما قالت كابيتال إيكونوميكس المختصة بالاستشارات، أن الاقتصاد السعودي سيصل لنسبة 10% هذا العام.

بنهاية العام الحالي سيتخطى الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار؛ حيث أكدت أكسفورد إيكونوميكس أن الاقتصاد السعودي سيبلغ إجمالي ناتجه المحلي ما يزيد على تريليون دولار.

أغنى الاقتصادات على مستوى العالم

صدر تقرير من صندوق النقد الدولي عام 2021 يضم حوالي 17 دولة تخطى اقتصادها التريليون دولار وهي على الترتيب التالي:

1- بالتأكيد تأتي الولايات المتحدة في المقدمة بحوالي 22 تريليون دولار.

2- في المرتبة الثانية تأتي الصين بحوالي 17 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصبح في المرتبة الأولى بحلول عام 2026.

3- اليابان في المركز الثالث بحوالي 4 تريليون دولار.

4- ألمانيا في المركز الرابع بحوالي 4 تريليون دولار أيضاً، لكن بفرق ضئيل نسبياً عن اليابان.

5- المملكة المتحدة بحوالي 3 تريليون دولار.

6- الهند بحوالي 3 تريليون دولار.

7- فرنسا بحوالي 2 تريليون دولار.

8- إيطاليا بحوالي 2 تريليون دولار.

9- كندا بحوالي 1 تريليون دولار.

10- كوريا الجنوبية بحوالي 1 تريليون دولار.

11- روسيا بحوالي 1 تريليون دولار.

12- البرازيل بحوالي 1 تريليون دولار.

13- أستراليا بحوالي 1 تريليون دولار.

14- إسبانيا 1 تريليون دولار.

15- المكسيك 1 تريليون دولار.

16- إندونيسيا 1 تريليون دولار.

17- هولندا 1 تريليون دولار.

وستضم تلك القائمة المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تتخطى معظم الدول خلال السنوات القليلة القادمة، فجميع المؤشرات تتنبأ بمستقبل باهر للاقتصاد السعودي.