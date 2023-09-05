المملكة توقع مشروع “اتفاقية الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”

وقعت المملكة السعودية على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، حتى تكون في مقدمة الدول الموقعة على تلك الإتفاقية، حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذًا دوليًا، مع مراعاة الحفاظ على التشريعات الداخلية، والتي تنظم إجراءات البيع القضائي.

التوقيع على مشروع الاتفاقية. المصدر: صحيفة سبق الالكترونية.

وقد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أو من يُنيبه، على التوقيع على “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، خلال الجلسة المنعقدة في تاريخ 1445/2/13هـ، وهو الموافق 2023/8/29 م.

وتم التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية “بكين”، وقد مثّل المملكة اليوم الدكتورة “إيمان بنت هباس المطيري” نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني، بكل ما يتعلق بحق الملكية، الذي يكتسبه المشتري أثناء ملاحة السفينة دوليًا، بجانب توفير قاعدة أساسية، تفيد أن البيع القضائي الذي يُجرى في دولة طرف في هذا المشروع الأثر نفسه في كل الدول الأطراف، بالإضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية بعض القواعد، التي تُبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومن ضمن تلك القواعد إلغاء تسجيل السفينة ضمن هيئة سجل السفن، بالإضافة إلى حظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح مسبقة للبيع القضائي، بجانب منح محاكم دولة البيع القضائي، اختصاصًا حصريًا في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.

ويعد انضمام المملكة للاتفاقية بعد التأكد من دراستها للموضوعات، التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وبشكل محدد الفريق العامل السادس، الذي قد شارك في أعماله خبراء سعوديين يمثلون وزارات الخارجية والعدل والتجارة والنقل، وكذلك الخدمات اللوجستية والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وكذلك لجنة الإفلاس الممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة، والتي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل عملية التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وكل الفرق العاملة التابعة لها، وذلك إضافًة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة السعودية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

ويشار إلى أن مشروع الاتفاقية، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ 77 في ديسمبر الماضي، يعتبر نظامًا مغلقًا، لأنه لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف به، وإضافة إلى ذلك أنه ليس بديل للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.