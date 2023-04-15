المملكة تعرب عن قلقها جراء التصعيد في السودان.. وطيران السعودية يوقف الرحلات السودانية لهذا السبب ؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة جراء التصعيد والاشتباكات العسكرية التي تحدث في السودان، كما أن الخطوط الجوية السعودية توقف الرحلات من وإلى السودان بسبب التعدي الذي قد وقع على الطائرة السعودية الخاصة بها “أير باص A330″، خلال القيام بالرحلة “SV458″، ولتفاصيل أكثر يرجى المتابعة.

الخطوط الجوية السعودية تعلق الرحلات السودانية

وجراء التعدي على إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية ، فقد أعلن الطيران السعودي تعليق جميع الرحلات إلى أجل غير مسمى.

ولقد تعرضت الطائرة السعودية A330 أثناء القيام بالرحلة SV458، للتعرض إلى التعدي في مطار الخرطوم الدولي بالسودان.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار الرياض قبل التعدي الذي وقع عليها.

ولقد أضافت الخطوط الجوية، أن فريق الطوارئ قد تدخل بشكل سريع جدا، فلقد تم تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى السودان.

وعبر بيانها أيضا فقد ذكرت الخطوط السعودية أن المسؤولين بالمملكة، يسعون إلى الوصول إلى معلومات جديدة عن الحادث.

وذلك بالتعاون مع السفارة السعودية بجمهورية السودان.

الخارجية تعرب عن قلقها من الاشتباكات السودانية

ومن جانبها فقد قالت الوزارة إن الاشتباكات التي تحدث بين الدعم السريع في السودان وبين قوات الجيش، تعد من الأمور التي تسبب الكثير من القلق لدى المملكة العربية السعودية، وأوصت المملكة المسؤولين بجمهورية السودان الشقيق بضرورة تحكيم لغة الحوار الوطني وضبط النفس والاتزان بين جميع القيادات السياسية والأمنية في السودان، وذلك من أجل سلامة الشعب السوداني، وتحقيق التعافي السياسي والاقتصادي والأمني.