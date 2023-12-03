المملكة تطلق جائزتي“ لبيتم ”و ”مبدعون ”لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء عملية التسجيل في جائزة “لبيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن.

إطلاق جائزتي “لبيتم” و”مبدعون” لخدمة ضيوف الرحمن - مصدر الصورة وكالة واس السعودية

عدة معايير تحدد جائزة “لبيتم”

تهدف تلك الجائزة إلى تقدير الدول التي تبرز في تنظيم وتقديم خدمات مناسك الحج بشكل متميز، وتمنح الجائزة وفقا لمعايير محددة تستند إلى جوانب متعددة من تنظيم البعثة، بما في ذلك التوثيق، وإيجار السكن والإعاشة، ووسائل النقل الداخلية والخارجية.

“مبدعون” تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الشركات المتميزة

أعلنت الوزارة أيضا عن بدء رصد جائزة “مبدعين” بمسار العمرة لعام 2024، تهدف الجائزة السنوية إلى تسليط الضوء على جهود الشركات المتميزة في تقديم خدمات ومنتجات إبداعية ومبتكرة لموسمي الحج والعمرة.

تشمل المجالات المشمولة في الجائزة منظومة العمل الداخلية للشركات المقدمة للخدمة، والخدمات الإثرائية لضيوف الرحمن، والخدمات الأساسية خلال موسمي الحج والعمرة، والخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين في منظومة الحج والعمرة.

تعرف على فتح باب التقديم الإلكتروني

يستهدف هذه الجائزة شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ومقدمي خدمات ضيوف الرحمن، والشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم الإلكتروني حتى السادس عشر من شهر شعبان القادم.