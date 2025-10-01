أخبار السعودية

المملكة تشارك في قمة هونج كونج للتنمية الشبابية

آياتي خيري

قاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد وفد المملكة المُشارك في قمة التنمية الشبابية، التي عُقدت في هونج كونج بتاريخ 27 سبتمبر 2025م، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

وشدد الماجد في كلمته على الدور الحيوي للشباب في تحقيق التطلعات الوطنية، شارحًا أبرز إنجازات المملكة في هذا المجال، من خلال إستراتيجية التنمية الشبابية التي شارك في صياغة أولوياتها أكثر من 11 ألف شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاق كتاب “علم الشباب” بصفته مرجعًا علميًا عالميًا تتم ترجمته لعدة لغات.

وعلى هامش القمة، ناقش الماجد خلال لقائه معالي وزيرة الشباب في هونج كونج أليس ماك, سُبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التنمية الشبابية، بما يعزز مشاركة الشباب في المجتمع وصناعة القرار، ويسهم في تحقيق الريادة عالميًا في تمكين الإنسان والمجتمع.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


