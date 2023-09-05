المملكة تستعرض تجربتها في تشجير السعودية ومكافحة التصحر أمام منتدى “كوبوتشي” الدولي بالصين

شارك وفد من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر برئاسة رئيس المركز الدكتور خالد عبدالله العبد القادر على مدى يومين في فعاليات منتدى كوبوتشي الدولي للتصحر، في مدينة أوردوس الداخلية منغوليا بالصين.

الصورة من موقع بيان

خلال جلسة بعنوان “ملتقى العلماء حول الترميم الشامل للجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والمراعي والصحاري”، المشرف العام على دراسات “سعودي الخضراء” في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس أحمد العنزي قدم عرضاً حول “تشجير المملكة العربية السعودية لمكافحة التصحر”.

وعلى هامش المنتدى التقى الوفد بعدد من المسؤولين الدوليين لتعزيز التعاون والاطلاع على التجارب في مجال الزراعة والتشجير وجهود تطوير الغطاء النباتي.

بعد ذلك التقى رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد العبد القادر مع الوزير المفوض في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية الدكتور محمود فتح الله، بحث أوجه التعاون بشأن التوقيع على اتفاقية لإنشاء مركز لأبحاث التصحر بين الدول العربية والصين.

وعلى هامش اليوم الأول لمنتدى كوبوتشي التقى فريق المركز برئاسة الدكتور العبد القادر مع نائب الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيدة أندريا ميسا ميرولو، وتم خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في مشروع إجراء دراسات لزراعة 10 مليارات شجرة.

كما ناقش الجانبان مبادرة الأراضي لمجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى استعدادات المملكة وجهودها المستمرة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض العام المقبل.

وجرى خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “إليون ريسورسيز” بحث سبل تعزيز التعاون في إنتاج المشاتل ونقل أفضل التجارب الناجحة، للحد من معدلات الجفاف ومكافحة التصحر.

والتقى الوفد بممثل WOOCAT، الشبكة العالمية الرائدة في العمل التحويلي للإدارة المستدامة للأراضي، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجالات البحوث والدراسات، وسبل الاستفادة منها في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي وبناء القدرات.