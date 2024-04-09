المملكة العربية السعودية تُنفذ 501 مشروع إغاثي في 55 دولة

المملكة العربية السعودية نفذت عبر مقرها الإنساني والإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة والدعم الإنساني 501 مشروع إغاثي في مجالات الصحة والغذاء والمياه والإصلاح البيئي شملت 55 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار، استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي الوقت الذي يحتفي المركز بـ يوم الصحة العالمي المصادف لـ 7 أبريل من كل عام، فإن الذراع الإنساني للمملكة، قدم في اليمن خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ وفر المركز الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية للمصابين في محافظة مأرب، بجانب تقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي من خلال جلسات التصفية الدموية وتأمين العلاج الضروري المجاني للحفاظ على حياتهم في محافظة المهرة باليمن.

السعودية تقدم الدعم في مستشفيات قطاع غزة

مركز الملك سلمان لللإغاثة والدعم الإنسانيمصدر الصورة: لقطة شاشة

كما دعم مركز الملك سلمان الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود الذي يؤثر على الوظائف الحيوية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في قطاع غزة بفلسطين، كما قام بتجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة وتوفير خدمة الصيانة لها في جمهورية السودان، مقدمًا دعمًا ماليًا لإنقاذ حياة مرضى السرطان من اللاجئين السوريين المتواجدين بالأردن، والمساعدة في تغطية تكاليف علاجهم، معززًا خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في بلدة “عرسال” بمحافظة بعلبك اللبنانية من خلال الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية والنفسية بالمجان.

المملكة العربية السعودية وفلسطينمصدر الصورة: لقطة شاشة

وفي مجال مشاريع المياه والإصلاح البيئي، وفر مركز الملك سلمان للإغاثة مصادر للمياه الآمنة والنقية الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في المجتمعات الأشد احتياجاً، من خلال حفر وتطوير آبار المياه، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي، بجانب تصريف المخلفات والنفايات بطريقة آمنة وصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز النظافة الشخصية لإيجاد بيئة نظيفة آمنة في عدد من الدول المستفيدة.