المملكة العربية السعودية تُحكم قبضتها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود: 17 ألف مخالف ضبطوا خلال أسبوعين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 8 – 1445/11/14 إلى 16 – 2024/5/22، عن ضبط 17,030 مخالفًا، منهم 10,662 مخالفًا لنظام الإقامة، و4147 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2221 مخالفًا لنظام العمل.

تم ضبط 1119 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى السعودية، حيث كان 27% منهم يمنيين، و71% إثيوبيين، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 65 شخصًا حاولوا عبور الحدود بطرق غير نظامية للخروج من السعودية، وتم ضبط 17 شخصًا متورطًا في تهريب وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ويتم حاليًا تنفيذ إجراءات الأنظمة بحق 41,142 مخالفًا، منهم 39,659 رجلًا و 1483 امرأة، تم إحالة 33,255 مخالفًا إلى البعثات الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم إحالة 1945 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 13,646 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يسهل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود إلى السعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وسيتم مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به، وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب القبض على الجاني، وتعتبر انتهاكًا للشرف والأمانة، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام، (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.