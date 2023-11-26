المملكة العربية السعودية تعلن عن إنشاء وجهة ترفيهية في منطقة عسير بقيمة استثمارية 346 مليون دولار من خلال شركة سفن

قامت شركة سفن بالإعلان عن مشاريع الترفيه بالمملكة العربية السعودية التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة كما تشير إلى تشييد الوجهة الخامسة الترفيهية على مستوى المملكة العربية السعودية، والأولى في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 1.3 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (346 مليون دولار).

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كما أن الوجهة الترفيهية تقع بين مدينتي خميس مشيط وأبها بالقرب من مطار أبها الدولي، كما يمتد المشروع على مساحة تبلغ 64 ألف متر مربع على ومساحة بناء تتعدى 79 ألف متر مربع، مما يجعله وجهة ترفيهية فريدة ومميزة.

وبناءً على المعلومات الصادرة فإن تصميم المشروع يحمل توقيع شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العالمية «Gensler»، والمستوحى من الهوية العمرانية لمنطقة عسير السعودية، التي تتسم بطبيعتها الخلابة، ويتمثل ذلك في حصونها وقلاعها.

المناطق الترفيهية في منطقة عسير

كما قامت شركة «سفن» بالتعاقد مع شركة «قادة البناء الحديث» من أجل تنفيذ أعمال بناء الوجهة، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سفن أوليفر كراسون على أن «شركة قادة البناء الحديث تتشرف أن تكون من ضمنِ مصافّ الشركات الرائدة التي تَعمل ضمن مشاريع (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، وتفخر بكونها شركة وطنية بشراكتها الاستراتيجية مع شركة (سفن) وذلك من أجل تنفيذ هذا المشروع الفريد الذي يُعتبر من إحدى أهم أيقونات المشاريع الترفيهية بالمنطقة».

كما تضم وجهة شركة «سفن» في مدينة أبها 8 مناطق ترفيهية، تضم مركزاً عائلياً ترفيهياً ويقوم بتقديم تجارب مختلفة تبدأ من ألعاب القطارات الحماسية إلى صالة الألعاب الإلكترونية «الأركيد»، بجانب تجارب الواقع الافتراضي الشيقة، ومنطقة «ديسكفري أدفنتشر» المستوحاة من الأدغال، والتي يتم تحسينها وتطويرها بالتعاون مع «ونربروس» العالمية.

استثمارات شركة سفن

قامت شركة «سفن» باستثمار أكثر من 50 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل (13 مليار دولار) وذلك من أجل بناء 21 وجهة ترفيهية، إلى جانب شراكات عالمية ضمن القطاع، بالإضافة إلى إقامة مشاريعها في 14 مدينة سعودية هي: مكة المكرمة والرياض وجدة والخرج والطائف والدمام والخبر والأحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجيزان وبريدة وتبوك.