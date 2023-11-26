المملكة العربية السعودية تعلن الفوز برئاسة فريق «إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل»

قامت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، التي عُقدت في مدينة أوزباكستان بالإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة فريق عمل «إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل» التابع لمنظمة السياحة العالمية

مصدر الصورة: العربية

كما يأتي اختيار المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز دورها القيادي والريادي في القطاع السياحي العالمي، وذلك للتأكيد على التزام المملكة بتوجيه القطاع نحو مستقبل مزدهر ومستدام في لحظة حيوية لقطاع السياحة، كذلك للمجتمعات حول العالم.

تعليق وزير السياحة

كما تم التعليق على رئاسة المملكة العربية السعودية لفريق العمل، وقام أحمد بن عقيل وزير السياحة برفع خطاب لشكر القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع السياحي وشتى القطاعات في المملكة العربية السعودية، والذي أكد على أن اختيار المملكة العربية السعودية من أجل رئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يعتبر شهادة على التزامنا العالمي المشترك بتعزيز وتقوية قطاع السياحة وتوسيعه بشكل مسؤول.

وأكد: «في الوقت الذي تقف فيه السعودية كداعم رئيسي لهذه الجهود، والتي تمثل روح التعاون المشترك للتقدم العالمي المستدام في قطاع السياحة، ستعمل المملكة العربية السعودية بجانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم، وذلك من أجل تحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي».

والجدير بالذكر أن فريق عمل «إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل» هي مبادرة قامت المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا بإطلاقها حيث يعمل الفريق بصفته جهازاً فرعياً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لرسم خارطة لمستقبل السياحة العالمي.

تطور القطاع السياحي في السعودية

كما يأتي هذا التطور الواضح والملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة بالسعودية في الآونة الأخيرة في أعقاب استضافة المملكة العربية السعودية الناجحة ليوم السياحة العالمي في مدينة الرياض كونه حدثاً دولياً يوضح مكانتها في استضافة مختلف البرامج السياحية والفعاليات على المستوى الدولي بقطاع السياحة.