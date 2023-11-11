المملكة العربية السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية في مدينة الرياض بخصوص غزة

قامت الخارجية السعودية بالإعلان عن صدور بيان بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في مدينة الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر لعام 2023، بخصوص ما تشهده الأراضي الفلسطينية وبالأخص غزة من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

الصورة من موقع france 24

قرارات الخارجية السعودية

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها عن الاستجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد المناقشة التي دارت بين المملكة العربية السعودية وجامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد قرروا عقد “قمة عربية إسلامية مشتركة” بشكل استثنائي في مدينة الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، 27 ربيع الآخر 1445هجري، عوضاً عن “القمة العربية غير العادية” والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتان كانتا من المُقرر أن يتم عقدهما في التاريخ نفسه.

وأكد البيان على ذلك يأتي استشعاراً من قادة كافة الدول وذلك لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بخصوص ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات غير مسبوقة تستوجب وحدة الصف الإسلامي والعربي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

إعلان من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

وقامت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بالإعلان عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يتجاوز 11078 شخصاً بينهم أكثر من 4506 طفل وحوالي 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم “حماس” أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.