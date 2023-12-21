المملكة العربية السعودية تطلق المنصة الموحدة للتأشيرات رسميا

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إطلاق المنصة الموحدة للتأشيرات، حيث تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومنها تأشيرة الحج والعمرة والزيارة والعمل، كما أعلنت وزارة الخارجية عن إصدار بيان رسمي بشأن إصدار المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بهويتها الجديدة، والتي تسعى لمواصلة رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية لتوفير كافة القدرات الرقمية لوصول المستفيد إلى تجربة متكاملة.

التحول الرقمي يسهل تقديم الخدمات للمستفيدين

أكد عبد الهادي المنصوري مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية في كلمته بملتقى الحكومة الرقمية، أن “تأشيرة السعودية” تعد منصة رقمية وطنية تشاركية تساعد كافة الهيئات والجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، كما توفر الربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لكي تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومنها تأشيرة الحج والزيارة والعمرة والعمل.

كما عرض عبد الهادي المنصوري صورة لتأشيرة عمرها أكثر من 92 عاما صادرة بعد صدور قرار توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز وكان يتطلب إصدارها أكثر من 45 يوما، وهو وقت لا يقارن بما أصبح عليه الوضع الآن بفضل التحول الرقمي، حيث باتت تصدر في 60 ثانية فقط.

وأكد على أن منصة “تأشيرة السعودية” تسعى إلى مواصلة رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية لتوفير كافة القدرات الرقمية لوصول المستفيد إلى تجربة متكاملة وسلسة تحقق كافة التطلعات والآمال وتزيد من التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، موضحًا أهمية التحول الرقمي في توفير عملية تقديم الخدمات للمستفيدين، كما تسعى الوزارة لتطوير منظومة العمل الرقمي لتقديم تجربة سريعة لكافة المستفيدين.

وأشار إلى أن تلك المنصة تعمل على تمكين أكثر من 50 جهة حكومية من خلال التأشيرة الحكومية، كما تتيح إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، كما تشمل محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة، بالإضافة إلى أنها تشمل ملف شخصي محدث للزائر يسهل إصدار التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا، وأكد إلى أن المنصة توفر العديد من الآليات المتقدمة والموحدة بالتعاون مع الكثير من الجهات الحكومة لتوفير فرصة الحصول على التأشيرات لحضور الفعاليات المختلفة بالمملكة، كما أنها تسهم في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة البيانات.