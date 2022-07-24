المملكة العربية السعودية تطلب من «اليوتيوب» حذف الإعلانات التي تخالف القيم والأخلاق

دوما ما تحرص الهيئة العامة الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع و كذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الالتزام بالأنظمة والضوابط التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية من كافة منصات المحتوى الرقمي.

وبعد أن تمت المتابعة لإعلانات اليوتيوب، فإنه قد تم ملاحظة قيام منصة اليوتيوب “YouTube” (والتي تتبع لشركة جوجل Google) بعرض الإعلانات الموجهة للمستخدمين بداخل السعودية، وهذه الإعلانات بعضها يحتوي على ما يتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية والمجتمعية، كما أنها تعتبر مخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة وكذلك سياسة منصة اليوتيوب “YouTube”.

وبناءً على ذلك، فقد طلبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة اليوتيوب “YouTube” إزالة هذه الإعلانات مع الالتزام بالأنظمة واللوائح القائمة في المملكة العربية السعودية.

كما ذكرت الهيئة أنها ستتابع مدى التزام اليوتيوب بهذا الطلب، وفي حال القيام باستمرار عرض المحتوى المخالف للقيم، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقا لنظامي الإعلام المرئي والمسموع والاتصالات.

وكان ذلك بعد أن كثرت الشكاوى من المواطنين في المملكة من إعلانات اليوتيوب التي اعتبرها الكثير من الناس خادشة للحياء وتحتوي على الفيديوهات الإباحية، كما أنها لا تناسب الذوق العام، وهاجم الكثير من الناس وجود هذه الإعلانات وعبروا عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المصدر: جريدة عكاظ