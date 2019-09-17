فى اطار استعدادات المملكة العربية السعودية بالاحتفال بيومها الوطني فى يوم الثالث والعشرون القادم من الشهر الجاري العيد الوطني التاسع والثامنون ، وكشفت وزارة الدفاع السعودي الستار عن تصاميم طائرات الدفاع الجوى الملكية المقاتلة لمشاركتها فى هذا الحفل







ومن هذه المقاتلات التي سوف تشارك فى الحدث مقاتله “اف 15” وتعد من المقاتلات ذات المهام المتعددة وتنتمى ايضا لمقاتلات الجيل الرابع وهى ايضا قادره على حمل الصواريخ من طراز “AIM 9″ L M” AIM 120 ” المنطلق جو وتحمل مدفعا رشاشا عيار 20 ملم وتجمل ايضا قنابل وصواريخ تحدد بدقه تصويبها للاهداف الارضية وتصل المقاتلة اف 15 الى 2.5 ماخ ، اي 2665 كيلو متر فى الساعة . المملكة العربية السعودية تستقبل عيدها الوطني بعرض لقوتها العسكرية

وتصرح وزارة الدفاع الوطني السعودي ان من بين هذه المقاتلات سوف تشارك ايضا فى لاحتفاليه مقاتله تسمى “تايفون“







حيث انها تتمكن من التحليق فى الهواء بعكس اتجاه مستوى الارض بارتفاع 55 الف قدم حيث انها ايضا مزوده باجهزة استشعار عن بعد وردارات متطوره لكفاءة رصد الهدف فى البحر والجو والبر , و تفوق سرعتها ضعف سرعة الصوت ويمكنها حمل كم متعدد من الذخائر والصواريخ ال “جو ارض” و “الجو جو”، كما تملك المقاتلة مدفعا رشاشا من عيار 27 مليميتر، ومن المقاتلات و المشاركات ايضا مقاتلة “تورنيدو” وهى مقاتله استطلاعيه وهجوميه ايضا تعمل فى اي ظروف مناخيه مختلفه واستكشافيه ايضا باستخدام رادارات متقدمه وحديثه لاستكشاف التضاريس، ويمكنها حمل صواريخ كثيره ومتعدده لضرب اهدافها الارضية.

والجدير بالذكر ايضا ان تنضم طائرات من نوع كينغ اير الاستطلاعية والتي تساهم ايضا فى عمليات النقل مع طائرات نقل ضخمه من طراز “C 130 “و “M R T T”.