أعربت المملكة العربية السُّعُودية من خلال بيان نشرته عبر حساب وزارة الخارجية على منصة “أكس” تويتر سابقًا عن رفضها لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، كما أعلنت المملكة عن إدانتها لاستهداف المدنيين.

المملكة العربية السعودية ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وتحذر من تفاقم الوضع داخل قطاع غزة - مصدر الصورة: موقع البحث جوجل

المملكة تطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك

كما دعا البيان الذي نشرته المملكة المجتمع الدولي بالاجتماع والتحرك سريعًا وذلك لوقف التصعيد ضد المدنيين التي يحدثا الآن؛ ذلك لمنع حدوث كارثة إنسانية، كذلك دعا البيان المجتمع الدولي بالمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لأهل غزة التي تشمل: الاحتياجات الدوائية، الاحتياجات الغذائية، الاحتياجات الإغاثية، ذلك لأن حرمانهم من هذه الاحتياجات يمنعهم من عيش حياة كريمة وهذا يُعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني.