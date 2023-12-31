أخبار السعودية

المملكة العربية السعودية ترسل 16 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

محمد صبحي

عبرت 16 شاحنة سعودية جديدة، يوم السبت، معبر رفح الحدودي، متجهين إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات مساعدات نوعية متنوعة، تشمل المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وذلك في إطار دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الإنسانية.

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وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المساعدات تأتي في وقتها المناسب، وتشكل مصدراً مهماً للدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.


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محمد صبحي

انا محمد صبحي احب التدوين وكتابه المحتوي وعملت علي اكثر من موقع منها موقع نجوم مصرية

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