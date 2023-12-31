المملكة العربية السعودية ترسل 16 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

عبرت 16 شاحنة سعودية جديدة، يوم السبت، معبر رفح الحدودي، متجهين إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات مساعدات نوعية متنوعة، تشمل المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وذلك في إطار دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المساعدات تأتي في وقتها المناسب، وتشكل مصدراً مهماً للدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

عاجل: بتوجيهات الملك وولي عهده الأمين.. لحظة عبور 16 شاحنة سعودية جديدة معبر رفح، لإغاثة الشعب الفلسطيني، وعلى متنها مساعدات نوعيّة متنوعة. #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين – pic.twitter.com/eGWhTq6A1O — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 29, 2023

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.