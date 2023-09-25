أخبار السعودية

المملكة العربية السعودية تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي: دعوة إلى تكثيف الجهود ضد التطرف

مصطفى محمود عبد العزيز

في يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

- صورة 2 - المملكة العربية السعودية تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي: دعوة إلى تكثيف الجهود ضد التطرف

المصدر: وزارة الخارجية السعودية

قد يهمك:

الخارجية السعودية: المملكة تعزي العراق في ضحايا حريق قاعة الأفراح بمحافظة نينوى

اليوم الوطني.. وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني الـ 93 “نحلم ونحقق”

رد وزارة الخارجية السعودية

وجددت الوزارة في بيانها رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وأكدت أن هذه الأعمال تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

- صورة 1 - المملكة العربية السعودية تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي: دعوة إلى تكثيف الجهود ضد التطرف
المصدر: العربية

للحد من التطرف والكراهية

إن هذه التصرفات غير المقبولة تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود على جميع المستويات للحد من التطرف والكراهية، وأن التسامح والاحترام المتبادل بين جميع الثقافات والديانات هو أساس حاسم للسلام والتعايش في عالم متنوع.

Avatar of مصطفى محمود عبد العزيز
مصطفى محمود عبد العزيز

مصطفى عبدالعزيز، مهندس ميكاترونيات وروبوتات، ومصمم موشن جرافيك، وكاتب لدى موقع نجوم مصرية في عدة مجالات مثل الأخبار والتقنية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات