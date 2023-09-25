المملكة العربية السعودية تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي: دعوة إلى تكثيف الجهود ضد التطرف

في يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية

رد وزارة الخارجية السعودية

وجددت الوزارة في بيانها رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وأكدت أن هذه الأعمال تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

للحد من التطرف والكراهية

إن هذه التصرفات غير المقبولة تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود على جميع المستويات للحد من التطرف والكراهية، وأن التسامح والاحترام المتبادل بين جميع الثقافات والديانات هو أساس حاسم للسلام والتعايش في عالم متنوع.