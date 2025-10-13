المملكة العربية السعودية تتربع على عرش إيرادات التذاكر خلال ستة أشهر ب448 مليون ريال

الممكلة العربية السعودية تربعت على عرش إيرادات السينما في منطقة الشرط الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة بارتفاع مجموع إيرادات شباك التذاكر من 445,6 مليون ريال في 2020 إلى 845,6 مليون ريال في 2024وصولاً إلى 448,1 مليون خلال النصف الأول من عام 2025

ايرادات أفلام السينما السعودية

كما أوضحت بيانات هيئة الأفلام حول إيرادات السينما خلال النصف الأول من العام الحالي أن شباك التذاكر قد حقق إيرادات بلغت:

82,9 مليون ريال في يناير.

38,3 مليون ريال في فبراير.

15 مليون في مارس.

94,7 مليون في ابريل.

98,7 مليون ريال في مايو.

118,5 مليون في يونيو.

كما تصدرت الأفلام السعودية أرباح كبيرة خلال هذا العام وفيما يلي مجموعة من الأفلام على التوالي وهي:

فيلم شباب البومب 2 ب 27,2 مليون ريال ي 14 اسبوع.

فيلم هوبال ب 24,5 مليون ريال في 15 اسبوع.

وفيلم إسعاف ب 18 مليون ريال في 12 اسبوع.

وفخر السويدي ليحتل المركز الرابع ب6,4 مليون ريال في تسع أسابيع.

فيلم ليل نهار 3,8 مليون ريال في تسع أسابيع ليحتل المركز الخامس

وصيفي ب 325,1 مليون ريال في 6 أسابيع بالمركز السادس.

وتشويش في المركز السابع ب 144,1 مليون ريال في 3 سابيع.

كما تربع الفيلم الأمريكي lilo&Stitch على قائمة الأعلى إيرادات في المملكة العربية السعودية بـ31,7 مليون ريال، ثم الفيلم المصري ” الهنا اللي أنا فيه” بـ 29,5 مليون ريال ثم شباب البومب 2 ثم هوبال ثم الفيلم الأمريكي “Mission: Impossible- The Final Reckoning في المركز الخامس بـ 21,7 مليون ريال.

الفيلم المصري ريستارت

وجاء الفيلم المصري “ريستارت” سادسًا بـ220.1 مليون ريال، يليه الأمريكي “A Minecraft Movie” بـ19.4 مليون ريال في المركز السابع، ثم الفيلم السعودي “إسعاف” في المركز الثامن، والأمريكي “A Working Man” بـ18.4 مليون ريال تاسعًا، والفيلم المصري “سيكو سيكو” عاشرًا بـ15.2 مليون ريال.

عدد التذاكر التي تم بيعها

وشهدت هذه الفترة بيع 9.1 مليون تذكرة سينما خلال هذه الفترة، بواقع 1.7 مليون تذكرة في يناير، و798.3 ألف تذكرة في فبراير، و298.8 ألف تذكرة في مارس، و1.9 مليون تذكرة في ابريل، و 1.9 مليون أخرى في مايو، و2.4 مليون تذكرة في يونيو.

حيث بلغ متوسط سعر التذكرة في أيام الأحد 50 ريالاًو 41,7 ريال يوم الاثنين و 48,2 ريال يوم الثلاثاء , 49,3 ريال يوم الأربعاء و 51,2 ريال يوم الخميس و 50,8 ريال يوم الجمعة و 50,9 في أيام السبت.