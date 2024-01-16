المملكة السعودية: مستعدون للاعتراف بدولة إسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية

صرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمام المنتدى العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، باستعداد بلاده الاعتراف بدولة إسرائيل، حال الاعتراف بدولة فلسطين، وحل الدولتين.

وزير الخارجية السعودي

تصريحات وزير الخارجية السعودي

حيث صرح وزير الخارجية السعودي اليوم، أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية، من خلال وقف إطلاق النار الفوري أولا، ثم حل الدولتين، فلا سلام لإسرائيل، إلا بإقامة دولة فلسطينية، دون ذلك لا سلام في الإقليم، وقد جاوزت الحرب يومها المائة، ولم يحقق الجانب الإسرائيلي الهدف الاستراتيجي الذي يريده، كما رد سيادته على سؤال، بأن السعودية تنوي الاعتراف بدولة إسرائيل، رد بالتأكيد، ولكن ذلك مشروط بإقامة الدولة الفلسطينية.

قلق بشأن البحر الأحمر

كما عبر وزير الخارجية السعودي، عن قلق بلاده مما يحدث في البحر الأحمر، بين أنصار الله الحوثيين، وقوات التحالف الدولي، وتأثيره على المنطقة، وعبر عن رغبته في عدم توسيع الصراعات.