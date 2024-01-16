أخبار السعودية

المملكة السعودية: مستعدون للاعتراف بدولة إسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية

صفاء المشهور

صرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمام المنتدى العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، باستعداد بلاده الاعتراف بدولة إسرائيل، حال الاعتراف بدولة فلسطين، وحل الدولتين.

المملكة السعودية: مستعدون للاعتراف بإسرائيل

وزير الخارجية السعودي

تصريحات وزير الخارجية السعودي

حيث صرح وزير الخارجية السعودي اليوم، أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية، من خلال وقف إطلاق النار الفوري أولا، ثم حل الدولتين، فلا سلام لإسرائيل، إلا بإقامة دولة فلسطينية، دون ذلك لا سلام في الإقليم، وقد جاوزت الحرب يومها المائة، ولم يحقق الجانب الإسرائيلي الهدف الاستراتيجي الذي يريده، كما رد سيادته على سؤال، بأن السعودية تنوي الاعتراف بدولة إسرائيل، رد بالتأكيد، ولكن ذلك مشروط بإقامة الدولة الفلسطينية.

المملكة السعودية: مستعدون للاعتراف بدولة إسرائيل
نقلا عن الجزيرة الإخبارية

قلق بشأن البحر الأحمر

كما عبر وزير الخارجية السعودي، عن قلق بلاده مما يحدث في البحر الأحمر، بين أنصار الله الحوثيين، وقوات التحالف الدولي، وتأثيره على المنطقة، وعبر عن رغبته في عدم توسيع الصراعات.

المملكة السعودية: مستعدون للاعتراف بدولة إسرائيل
الصراعات حول مضيق باب المندب
قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of صفاء المشهور
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل