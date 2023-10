الممثلة المعتزلة للإباحية «مايا خليفة» تركب الترند السعودي لدعمها للقضية الفلسطينية

احتلت الممثلة الإباحية المعتزلة «مايا خليفة» ترند المملكة العربية السعودية، وتداول النشطاء السعوديون هاشتاج “#مايا_خليفة” ليتصدر الموضوعات الأكثر تداولا في المملكة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وما قبلها.

وظهرت الممثلة المعتزلة للإباحية “مايا خليفة” في مقطع فيديو متداول، وهي تصرح بأن “أول تواجد لإسرائيل كان في عام 1948، فلسطين عمرها آلاف السنين، إنها من أقدم الأماكن في التاريخ، واحتوت أقدم التجمعات البشرية في التاريخ”.

وتابعت خليفة “ونحن اليوم نشاهد حالة إبادتهم بشكل جماعي، الصهيونية هي جماعة مستحدثة، لقد شربت العديد من زجاجات الخمر التي يكون عمرها أكبر من عمر إسرائيل”.

ونشرت صحف غربية أن مجلة “بلاي بوي” قد فسخت عقدها مع مايا خليفة على خلفية اعلانها التأييد الشخصي لفلسطين ولعملية “طوفان الأقصى”.

وفي أحد منشوراتها على حسابها الرسمي، قالت “مايا خليفة” عن فسخ التعاقد معها “هذا هو أكبر ما عندك من الضغط الذي يمكنك أن تمارسه عليَّ بسبب شركتك الصغيرة القذرة، فلسطين حرة، إنها فلسطين حرة”.

That’s the most press you’ll ever get out of me for your shitty little company you quite literally couldn’t pay me to post about it publicly before because I thought it was so bad😂 it’s FREE PALESTINE until Palestine is FREE🇵🇸

— Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023