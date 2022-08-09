عاجل| الملك سلمان يُصدر 9 أوامر وقرارات جديدة هامة تتضمن ترقيات وتعيينات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 9 قرارات هامة قبل قليل، وذلك خلال اجتماعه بمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، كما ناقش عدد من القضايا والمباحثات الهامة الداخلية والخارجية، والوقوف على أهم الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، في الوقت الذي شدد فيه على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، لصد العدوان الإسرائيلي ضد الأراضي المحتلة، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة.

الملك سلمان يتابع مستجدات الأحداث

كما تابع الملك سلمان مع الحكومة السعودية، قرارات تعديل مستوى الإنتاج النفطي لشهر سبتمبر 2022م، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة عبر منظمة أوبك، مع العمل على استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بالتزامن مع العمل وفقا أعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُصدر 9 قرارات

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، لشراكة التنمية الرقمية. تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة. تفويض وزير السياحة بالتباحث مع الجانب التايلندي للتعاون في مجال السياحة. الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان. الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع النقل في الجمهورية الفرنسية. الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان. اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وعدد من المؤسسات الأخرى.

أما القرار التاسع، فقد تضمن تعيينات وترقيات جديدة كالتالي كما هو موضح في الصورة عاليه.