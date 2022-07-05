الملك سلمان يوافق على صرف 5.32 مليار دولار لمساعدة المواطنين “المتأثرين بارتفاع الأسعار”

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، أمرا ملكيا بالموافقة على صرف 20 مليار ريال سعودي (5.32 مليار دولار)، لمساعدة المواطنين للتخفيف عليهم من آثار ارتفاع الأسعار العالمية.

حيث من المقرر أن يذهب نصف الأموال المخصصة للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وفي وقت سابق، شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء ترؤسه اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية، على ضرورة التركيز على المواطنين الأكثر احتياجاً في المملكة، في ظل ارتفاع تكلفة بعض الاحتياجات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد بن سلمان، شدد على أهمية دور الوزارات والجهات الحكومية في متابعة التطورات الدولية.

وشمل الاجتماع القضايا المتعلقة بسلاسل الإمداد الغذائي، ومراقبة السوق، وتوافر المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية وتعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصالح المستهلك.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في جدة عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية. حيث قدمت وزارة التجارة، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التخطيط عرضاً مشتركاً حول مستويات أسعار المنتجات المختلفة في المملكة.